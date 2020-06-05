10 Сентября 2020
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Экономика В России
Лекарства (2020) | Фото: Накануне.RU

Как избежать фальсификата в онлайн-аптеках - рассказали в Роскачестве

Стало известно, как избежать покупки контрафакта и фальсификата в онлайн-аптеках.

Эксперты Роскачества советуют покупать препараты только на проверенных онлайн-площадках крупных аптечных сетей. Другой фактор - цена - если она кажется подозрительно низкой по сравнению с рыночными ценами, лучше отказаться от покупки. Также препарат можно проверить по серии на сайте Росздравнадзора.

Между интернет-аптеками и обычными аптечными сетями рекомендуется выбирать вторые, иначе аптеки в сети могут не иметь лицензии на продажу лекарств, а персонал может быть не квалифицированным, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, в России 20 аптечным организациям разрешили продажу лекарств, отпускающихся без рецепта, в дистанционном формате.

Как сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, это касается организаций, имеющих опыт работы больше года, и сетевых, имеющие в своем составе не меньше десяти аптек. Они смогут доставлять лекарства пациентам, в том числе находящимся на самоизоляции.

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Как избежать фальсификата в онлайн-аптеках - рассказали в Роскачестве

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Теги: аптеки, лекарства



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