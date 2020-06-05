В корабле Илона Маска нашли детали российского производства

В космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска обнаружили российские детали.

Корабль пристыковался к МКС при помощи адаптера IDA, который был разработан в России, сообщил эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич. По его словам, деталь была изготовлена в Ракетно-космической корпорации "Энергия", сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, немецкая газета заявила, что основатель компании SpaceX Илон Маск "подсмотрел" у России концепцию раздельной доставки людей и грузов в космос.

В РФ с самого начала делали ставку на раздельные старты "грузовиков" и кораблей, пишет Der Tagesspiegel.

Издание отмечает, что в среднесрочной перспективе Маск хочет возить в космос еще и туристов. Автор статьи напоминает, что и здесь первопроходцами стали именно русские, которые "прокатили" до МКС туриста Денниса Тито еще в 2001 году.

Напомним, 30 мая SpaceX провела первый в истории пилотируемый космический запуск, произведенный частной компанией. Ракета-носитель "Falcon 9" с кораблем "Crew Dragon" стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск состоялся на несколько дней позже из-за непогоды. Маск назвал запуск корабля "Crew Dragon" "шагом к мультипланетному человечеству". Вскоре после запуска стало известно о том, что "Роскосмос" в этом году испытает две ракеты, а в следующем планирует возобновление лунной программы.