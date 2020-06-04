Олег Кувшинников лично проконтролировал работы по реконструкции моста через реку Шексну и другие важные строящиеся объекты в Шекснинском районе

Как идет реконструкция моста через реку Шексна сегодня проверил в ходе рабочего визита в Шекснинский район губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, передает корреспондент Накануне.RU.

Работы по реконструкции моста являются частью глобального проекта по расширению до четырех полос федеральной автотрассы А-114 «Вологда – Новая Ладога», которая соединяет административный центр региона Вологду и промышленный центр региона город Череповец.

Стоит напомнить ,что инициативу Олега Кувшинникова по расширению до четырех полос участка дороги А-114 между Вологдой и Череповцом поддержал министр транспорта Евгений Дитрих. Проект был одобрен президентом Владимиром Путиным во время его встречи с губернатором Вологодской области.

«Я благодарен руководству страны за то, что к нам прислушались и нас поддержали. Пиковую нагрузку - более 40 тысяч автомобилей в сутки - трасса не выдерживает, ее необходимо расширять до четырех полос. И конечно, строительство инженерных сооружений, капитальный ремонт, ремонт и реконструкция этой трассы - задача номер один для всей Вологодской области и вообще для всего северо-западного транспортного узла», - считает Олег Кувшинников.

За два года работы строители фактически возвели еще один новый мост длиной 290 метров вплотную к уже существующему. На данный момент завершены работы по надвижке мостового перехода, проведена гидроизоляция полотна, уложен нижний слой покрытия из литой асфальтобетонной смеси. В завершающей стадии находится строительство двухуровневой транспортной развязки перед мостом. Уже возведена насыпь будущей развязки и при наступлении благоприятных погодных условий строители приступят к ее асфальтированию.

В связи с увеличением числа полос для движения, в 1,5 километрах от моста ведется строительство надземного пешеходного перехода через трассу А-114. На сегодня уже установлено пролетное строение, сделаны лестничные сходы и каркас павильонов.

Как рассказал начальник ФКУ Упрдор «Холмогоры» Константин Чупров, рабочее движение по новой части моста планируется запустить уже 20 июня. Одновременно старую часть моста перекроют и здесь начнется капитальный ремонт.

«Мосты соединяют страны, континенты, регионы, районы, судьбы людей. Я хотел бы поблагодарить наших строителей, мостостроителей, компанию «ВАД», Управление автомобильных дорог «Холмогоры», которые в рекордные сроки сдают столь масштабный объект с объемом инвестиций более 2 миллиардов рублей. Молодцы! – подчеркнул губернатор. – В отличие от многих других регионов мы приняли решение не останавливать работу строительных организаций в период пандемии. И мы видим, что оно было оправдано. Все строительные организации четко соблюдают санитарные требования, поэтому очаговых вспышек ни среди мостостроителей, ни среди дорожных строителей не зафиксировано».

Участок трассы общей протяженностью 120 км между Вологдой и Череповцом является самым загруженным в регионе. Поэтому строительство мостового перехода и его расширение до четырех полос является важным шагом к обеспечению безопасности и комфортного проезда на всем маршруте между городскими агломерациями.

«В этом году есть еще одна очень хорошая новость: по решению нашего президента Владимира Владимировича Путина выделяются дополнительные средства и начинается строительство четырех полос трассы А-114 от станции Дикая до отворотки на деревню Стризнево, где уже идет вырубка придорожной полосы, - сообщил Олег Кувшинников. - Кроме того, к осени начнется реконструкция до четырех полос участка автодороги от Шексны до отворотки на аэропорт Череповца. А это значит, что через два-три года практически вся трасса, 120 километров, будет четырехполосной».

Следующим объектом, который посетил Олег Кувшинников стал многофункциональный спортивный комплекс, который возводится в районе «Шексна северная», сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области.

Решение о его строительстве было принято в прошлом году на Градостроительном совете. Это совместный проект правительства Вологодской области и компании «Газпром трансгаз Ухта». Благодаря уникальной конфигурации здания с внешней трибуной на объекте будут проводиться не только спортивные, но и уличные концертные мероприятия. Работы здесь ведутся несколькими бригадами всего около 60 человек и 10 единиц техники, общестроительная готовность составляет около 65%. Завершить строительство и благоустройство планируется до 1 сентября, затем начнется монтаж и наладка оборудования, комплектование мебелью и спортивным инвентарем.

«Согласно строительным документам – это ФОК, но на деле – это настоящий Дворец спорта: красивый современный и удобный. По своим параметрам это будет один из крупнейших спортивных объектов области – более пяти тысяч квадратных метров. Местные жители уже выбрали для него название – Дворец спорта «Шексна». Уверен, наши вологодские строители не подведут, и в первой-второй декаде сентября мы откроем этот уникальный объект. Здесь будут проводиться соревнования самого высокого уровня сразу по нескольким видам спорта и воспитываться будущие чемпионы», - считает Олег Кувшинников.

Еще один объект, который посетил губернатор в ходе рабочей поездки - ледовый дворец "Лидер". В 2019 году район получил средства на реконструкцию этого объекта с заменой мягкого купола на полноценную жесткую крышу. Необходимое финансирование на разработку проектно-сметной документации было перечислено вовремя, однако проектная организация так и не освоила средства и не предоставила окончательный вариант ПСД. Администрация района как заказчик работ подала в суд на расторжение контракта.

Олег Кувшинников назвал такой подход вредительским и поручил включить компанию-проектировщика в реестр недобросовестных поставщиков услуг, а руководству района поручил повторно объявлять конкурс и завершить проектировку. На этот раз все процессы будут вестись под жестким техническим надзором областной службы единого заказчика областного департамента строительства.

«Каждая строчка технической документации, каждый параметр этого сооружения будет отслеживаться нашими специалистами, которые будут в ручном режиме сопровождать этот проект», - резюмировал губернатор.