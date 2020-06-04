09 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
Подъезд, ул. Рассветная, 8, корпус 1 (2020) | Фото: Накануне.RU

На застреленного росгвардейцем жителя Екатеринбурга возбуждено уголовное дело

Следственный комитет РФ по Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга, укравшего обои и впоследствии погибшего при спецоперации. Покойному вменяется ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Напомним, в ночь на 1 июня в одной из квартир дома по ул. Рассветной Екатеринбург (ЖБИ) сотрудники СОБР управления Росгвардии применили огнестрельное оружие при задержании местного жителя. До этого мужчина совершил разбойное нападение и украл четыре рулона обоев стоимостью около восьми тыс. руб., после чего укрылся в своей квартире.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК РФ по Свердловской области, причиной для возбуждения уголовного дела стала досследствення проверка, в рамках которой установлено, что применение оружия росгвардейцем при задержании было обусловлено агрессивным поведением нападавшего. Напомним, по версии Росгвардии, мужчина выкрикивал угрозы в сторону сотрудников СОБРа, размахивал ножом, а также брызнул сотруднику полиции в глаза из баллончика, вследствие чего полицейскому понадобилась медицинская помощь.

"Человек неоднократно подходил к звонку, ходил по квартире, но на просьбы открыть дверь и высказать свою версию, мнение на сложившуюся ситуацию никак не реагировал, - рассказывает сотрудник, участвовавший в задержании. - При открытии дверей на середине коридора я обнаружил Владимира, стоящего с ножом. На мое требование бросить нож Владимир забежал в соседнюю комнату. При этом я достал служебное удостоверение и медленно подходил к комнате. В правой руке у него заметил кухонный нож, в левой газовый баллончик. Я потребовал опустить оружие и стал медленно отходить. Владимир, когда это увидел, стал наступать. Когда мы выбежали из квартиры, он принялся открывать двери, размахивать ножом сквозь приоткрытую дверь. После того, как я выглянул второй раз, он брызнул мне в глаза газовым баллончиком".

После в квартире екатеринбуржца обнаружили арбалет, оружие, похожее на американскую винтовку М-16, и нож, сообщает Mash. Ранее стало известно, что мужчина был судим за незаконный оборот наркотиков.

квартира Таушканова(2020)|Фото: Mashквартира Таушканова(2020)|Фото: Mash

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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На застреленного росгвардейцем жителя Екатеринбурга возбуждено уголовное дело

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Теги: Росгвардия, спецоперация, обои, СК РФ



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