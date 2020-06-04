Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию пройдет в Москве и Нижегородской области

Центризбирком РФ утвердил электронный формат голосования по поправкам в Кнституции РФ в Москве и Нежегородской области, сообщает Интерфакс. На право проведения онлайн-голосования претендовали также Санкт-Петербург, Карелия и Красноярский край.

По словам зампреда ЦИК Николая Булаева, для одобрения регионы должны были провести мониторинг готовности граждан к дистанционному формату и сами быть обеспечены всем необходимым для проведения онлайн-голосования. Учитывалось и количество «живых» аккаунтов на региональном портале госуслуг, а также рейтинг региона по объему государственных и муниципальных услуг, полученных через интернет.

Несмотря на это, глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что выход за пределы Москвы в этом процессе необходим, однако емкость портала госуслуг не позволит провести дистанционное голосование абсолютно во всех регионах.

Таким образом, Санкт-Петербург был вычеркнут, так как остались сомнения, что город сможет провести голосование без возникновения у избирателей каких-либо сомнений. Красноярский край не совпадал с Москвой по часовому поясу, что вызвало бы технические проблемы, однако причина заключается в неготовности самой ЦИК. Карелия же прислала свою заявку слишком поздно, что не позволило ее принять, не опосаясь рисков.