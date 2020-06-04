Сторонник Платошкина заявил о повсеместной подаче обращений на проведение массовых мероприятий 6 июня

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении политолога и лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина. Ему вменяется ч. 1.1 ст. 212 УК РФ (склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков), а также ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

При этом, в прямом эфире с ареста дипломата, сторонник подозреваемого сообщил, что на 6 июня массово подавались обращения о законных акциях, в связи с которыми принималось бы решение о проведении или не проведении мероприятий.

"Лично я и все наши соратники призывали выйти шестого числа на согласованные митинги и пикеты. В своем обращении я обращал внимание именно на то, чтобы провести мероприятие в строгом соответствии с законом и более того, с соблюдением санэпид норм. Знаю очень многих наших сторонников, которые подавали заявление на разрешение проведения. Исходя из информации, которую получали, и планировалось проведение или не проведение этих мероприятий", - рассказал сторонник лидера движения.

В настоящий момент проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений.