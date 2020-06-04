В качестве воздушной разведки рек Далдыкан и Амбарная в Норильск направлены беспилотники Росгвардии

На место разлива нефтепродуктов в Красноярском крае в Норильск самолетом МЧС будут доставлены беспилотные летательные аппараты авиационного отряда особого назначения Управления Росгвардии по региону. Беспилотники будут осуществлять разведку рек Далдыкан и Амбарная, ведя аэрофотосъемку в режиме реального времени.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росгвардии РФ, об отправке беспилотников распорядился начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий. Аппараты направлены на обнаружение лиц или объектов представляющих интерес для правоохранительных органов, а также на оказание помощи представителям взаимодействующих структур до полной ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.