КПРФ решила голосовать против поправок в Конституцию РФ

Президиум ЦК КПРФ принял решение не поддерживать поправки в Конституции РФ. Об этом сообщил зампредседателя ЦК Дмитрий Новиков, передает Интерфакс.

По словам зампреда, решение было принято единогласно, а вопрос по его продвижению будет рассматриваться в понедельник на общероссийской интернет-конференции КПРФ.

"Сегодня на заседании президиума ЦК принято решение поправки в Конституцию в нынешнем виде не поддерживать, - сказал Дмитрий Новиков. - Это лишь новое издание "ельцинской" Конституции, надежду общества на более серьезные изменения они не оправдали. Партия будет в голосовании участвовать, мы будем голосовать против".