09 Сентября 2020
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Политика В России
(2019) | Фото: AmurMedia

КПРФ решила голосовать против поправок в Конституцию РФ

Президиум ЦК КПРФ принял решение не поддерживать поправки в Конституции РФ. Об этом сообщил зампредседателя ЦК Дмитрий Новиков, передает Интерфакс.

По словам зампреда, решение было принято единогласно, а вопрос по его продвижению будет рассматриваться в понедельник на общероссийской интернет-конференции КПРФ.

"Сегодня на заседании президиума ЦК принято решение поправки в Конституцию в нынешнем виде не поддерживать, - сказал Дмитрий Новиков. - Это лишь новое издание "ельцинской" Конституции, надежду общества на более серьезные изменения они не оправдали. Партия будет в голосовании участвовать, мы будем голосовать против".

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КПРФ решила голосовать против поправок в Конституцию РФ

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Теги: поправки, Конституция, КПРФ



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Развитие сюжета:

Ранее 09.06.2020 05:05 Мск КПРФ запустила "народный референдум" по своим поправкам в Конституцию

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