В Тюменской области в этом году восстановлен лес на площади 2724 га

В Тюменской области продолжается восстановление леса в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". На сегодняшний день работы по лесовосстановлению выполнены на площади 2724,84 га. Из них: 1855,54 га – это искусственные посадки леса, 50,6 га – компенсационное лесовосстановление (посадки, компенсирующие площади лесов, вырубленных при строительстве инфраструктурных объектов), 869,3 га – содействие естественному лесовосстановлению (внесение удобрений, окашивание подроста, очистка от конкурирующих культур), 881,3 га – лесоразведение (посадки на пустырях, пашнях – на тех участках, где не было лесных насаждений).

Цель проекта – восстановить баланс выбытия и воспроизводства лесов, сохранить лесные массивы области за счет увеличения объемов их восстановления и снижения ущерба от пожаров. В прошлом году, на старте реализации масштабного проекта, специалистами лесного комплекса восстановлено 7000 га леса, в этом году площади лесовосстановления и лесоразведения составят 7600 га.

В целом искусственное лесовосстановление выполнено на 70% от плана, лесоразведение – на 58%. В настоящее время работы по посадке леса продолжаются в северных районах области. Оставшийся объем искусственного лесовосстановления будет выполнен в осенний период. В течение сезона будут проводится мероприятия по содействию естественному лесовосстановлению.

Для качественного проведения работ по восстановлению леса, снижения ущерба от лесных пожаров продолжается закупка техники и оборудования в рамках проекта "Сохранение лесов" национального проекта «Экология». В течение 2020 года планируется приобрести 87 единиц техники и 663 единиц оборудования. Уже поставлены и переданы в лесничества 59 единиц техники: 28 тракторов МТЗ, 14 автомобилей УАЗ, 12 автомобилей "Егерь", 1 автобус ПАЗ, 3 снегоболотохода, 1 автоцистерна).