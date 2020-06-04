09 Сентября 2020
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75 лет Победы Воронежская область
депутаты, гусев, беляев, парк (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской городской думы

Воронежские парламентарии помогают реализовать инициативу горожан по обновлению памятника защитникам Родины

Депутаты Воронежской городской думы снова помогают реконструировать памятники, которые расположены на территории города, передает корреспондент Накануне.RU. Облагораживание прилегающей территории и собственно реконструкция памятников защитникам Родины находятся в зоне особого внимания в год 75-летия Великой Победы.

Причем, не только центральные мемориальные комплексы обновляются. В Отрожке сейчас готовятся к благоустройству мемориального комплекса «Братская могила №10» в сквере «Молодежный».

парк, ель, благоустройство, сквер(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской городской думы

Оценить необходимый объем работ, на месте посмотреть - что и как надо отремонтировать, реставрировать - решили депутат Воронежской городской Думы Михаил Гусев, глава управы Железнодорожного района города Воронежа Леонид Беляев и директор завода им. Тельмана Геннадий Ижокин.

депутаты, гусев, беляев, парк(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской городской думы

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской городской думы, инициаторами обновления сквера стали местные жители, представители ТОСа. Неравнодушные граждане обратились в мэрию Воронежа с инициативой благоустроить сквер и братскую могилу, мемориал, которые в нем расположены.

Жители подали заявку и сумели выиграть грант. Проект реконструкции мемориального комплекса в Отрожке стал победителем в конкурсе территориального общественного самоуправления и может претендовать на необходимое финансирование. Однако, правила таковы, что еще необходимо обеспечить софинансирование силами самих жителей. И тут на помощь пришли депутат городской Думы Михаил Гусев и директор завода Геннадий Ижокин.

депутаты, гусев, беляев, парк(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской городской думы

Общая сумма, которая будет направлена на благоустройство территории в сквере составит более 3 миллионов рублей. При этом, планируется поменять асфальтовое покрытие, высадить деревья и кустарники, организовать новые и и облагородить имеющиеся цветники, установить лавочки и так далее. План благоустройства обсуждали с представителями ТОСа, было решено разделить сквер и территорию братской могилы на две благоустроенных зоны.

парк, трактор, благоустройство, сквер, дорожки, зелень(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской городской думы

«Этот сквер поддерживается силами жителей района. Очень много помогает завод им. Тельмана. Мы с Владимиром Ходыревым, как депутаты городской Думы, принимаем в участие в решении вопроса благоустройства скверы, высадке кустарников», - рассказал депутат Михаил Гусев.

Парламентарий особо акцентировал - как важна инициатива жителей.

«Это самый важный момент, когда граждане поддерживают те усилия, которые прикладывают власти. Без жителей невозможно понять, как и что лучше сделать в микрорайоне. Они здесь живут и знают все болевые вопросы. А мы, как депутаты, являемся связующим звеном между гражданами и администрацией города, района для того, чтобы оперативно и качество решать поставленные жителями задачи», - говорит Михаил Гусев.

воинский мемориал, великая отечественная, памятник, вороне(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской городской думы

Районные власти обещают, что к Дню города Воронежа комплекс «Братская могила №10» в сквере "Молодежный" воронежцы увидят обновленным и облагороженным.

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Воронежские парламентарии помогают реализовать инициативу горожан по обновлению памятника защитникам Родины

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Теги: воронежская городская дума, депутат гусев, владимир ходырев, сквер молодежный, братская могила №10, мемориал



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