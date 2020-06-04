Воронежские парламентарии помогают реализовать инициативу горожан по обновлению памятника защитникам Родины

Депутаты Воронежской городской думы снова помогают реконструировать памятники, которые расположены на территории города, передает корреспондент Накануне.RU. Облагораживание прилегающей территории и собственно реконструкция памятников защитникам Родины находятся в зоне особого внимания в год 75-летия Великой Победы.

Причем, не только центральные мемориальные комплексы обновляются. В Отрожке сейчас готовятся к благоустройству мемориального комплекса «Братская могила №10» в сквере «Молодежный».

Оценить необходимый объем работ, на месте посмотреть - что и как надо отремонтировать, реставрировать - решили депутат Воронежской городской Думы Михаил Гусев, глава управы Железнодорожного района города Воронежа Леонид Беляев и директор завода им. Тельмана Геннадий Ижокин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской городской думы, инициаторами обновления сквера стали местные жители, представители ТОСа. Неравнодушные граждане обратились в мэрию Воронежа с инициативой благоустроить сквер и братскую могилу, мемориал, которые в нем расположены.

Жители подали заявку и сумели выиграть грант. Проект реконструкции мемориального комплекса в Отрожке стал победителем в конкурсе территориального общественного самоуправления и может претендовать на необходимое финансирование. Однако, правила таковы, что еще необходимо обеспечить софинансирование силами самих жителей. И тут на помощь пришли депутат городской Думы Михаил Гусев и директор завода Геннадий Ижокин.

Общая сумма, которая будет направлена на благоустройство территории в сквере составит более 3 миллионов рублей. При этом, планируется поменять асфальтовое покрытие, высадить деревья и кустарники, организовать новые и и облагородить имеющиеся цветники, установить лавочки и так далее. План благоустройства обсуждали с представителями ТОСа, было решено разделить сквер и территорию братской могилы на две благоустроенных зоны.

«Этот сквер поддерживается силами жителей района. Очень много помогает завод им. Тельмана. Мы с Владимиром Ходыревым, как депутаты городской Думы, принимаем в участие в решении вопроса благоустройства скверы, высадке кустарников», - рассказал депутат Михаил Гусев.

Парламентарий особо акцентировал - как важна инициатива жителей.

«Это самый важный момент, когда граждане поддерживают те усилия, которые прикладывают власти. Без жителей невозможно понять, как и что лучше сделать в микрорайоне. Они здесь живут и знают все болевые вопросы. А мы, как депутаты, являемся связующим звеном между гражданами и администрацией города, района для того, чтобы оперативно и качество решать поставленные жителями задачи», - говорит Михаил Гусев.

Районные власти обещают, что к Дню города Воронежа комплекс «Братская могила №10» в сквере "Молодежный" воронежцы увидят обновленным и облагороженным.