Центр Э усмотрел призывы к свержению власти в обращениях скандального схиигумена Сергия

Центр Э ГУ МВД по Свердловской области усмотрел в обращениях схиигумена Сергия призывы к свержению действующей властей и антисемитизм. Об этом говорится в опубликованном на портале "Credo.Press" документе за подписью врио начальника Центра по противодействию экстремизму А.Ю. Киселева. Теперь материал проверки направлен в прокуратуру Верхней Пышмы для принятия решения.

Напомним, ранее бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской схиигумен Сергий (в миру – Романов Николай Васильевич) выступил против ограничительных мер во время пандемии коронавируса: закрытия храмов и запрета на их посещение. Кроме того, он делал заявления против "путинской коалиции". После этого в Екатеринбургской епархии решили отречься от одиозного схиигумена и запретили ему проповедовать и выступать.