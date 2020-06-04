Пять регионов подали заявки на электронное голосование по поправкам в Конституцию - ЦИК

Пять российских регионов подали заявки на проведение электронного дистанционного голосования по поправкам в Конституцию. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии 4 июня сообщил зампред ЦИК Николай Булаев. Заявки подали Москва, Санкт-Петербург, республика Карелия, Нижегородская область и Красноярский край.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова говорила, что ЦИК будет оценивать техническую готовность таких регионов к проведению электронного дистанционного голосования. Пока из перечисленных субъектов только Москва проводила эксперимент по дистанционному голосованию на муниципальных выборах. При этом в ЦИКе подчеркивают, что применение технологии во время грядущего голосования уже не будет экспериментальным (хотя ранее даже парламент продлил в Москве именно эксперимент по дистанционному голосованию).

Голосование по поправкам в Конституцию будет продолжаться с 25 июня по 1 июля.