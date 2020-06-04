Платошкину вменяют организацию массовых беспорядков, он задержан

Силовики задержали лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина.

Как говорится на странице политика в социальной сети "ВКонтакте", Следственный комитет провел обыск у него в квартире. Платошкину вменяют организацию массовых беспорядков.

Напомним, ранее Платошкин заявил о намерении создать свою партию и принять участие в выборах депутатов Госдумы в 2021 году. В Госдуме, по его словам, нужно сформировать левое большинство и первым делом отметить пенсионную "реформу". В прошлом году Платошкин выдвигался от КПРФ на довыборы в ГД.

Обновлено: Подробнее о задержании Платошкина.