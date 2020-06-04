09 Сентября 2020
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Происшествия В России
Николай Платошкин (2019) | Фото: vk.com/platoshkin.nikolay

Платошкину вменяют организацию массовых беспорядков, он задержан

Силовики задержали лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина.

Как говорится на странице политика в социальной сети "ВКонтакте", Следственный комитет провел обыск у него в квартире. Платошкину вменяют организацию массовых беспорядков.

Напомним, ранее Платошкин заявил о намерении создать свою партию и принять участие в выборах депутатов Госдумы в 2021 году. В Госдуме, по его словам, нужно сформировать левое большинство и первым делом отметить пенсионную "реформу". В прошлом году Платошкин выдвигался от КПРФ на довыборы в ГД.

Обновлено: Подробнее о задержании Платошкина.

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Платошкину вменяют организацию массовых беспорядков, он задержан

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Теги: Николай Платошкин, обыск



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