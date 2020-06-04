"Нужно активно включиться в работу". В Челябинской области более 2 млрд рублей направят на расселение аварийного жилья

В Челябинской области до конца 2023 года расселят 188 тысяч квадратным метров жилья. Новые квартиры получат почти 10,5 тысяч человек. Такую задачу областному минстрою поставил губернатор региона Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

Накануне Алексей Текслер провел совещание по вопросам ликвидации аварийного жилищного фонда. В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" регион до 2025 года должен расселить 188 тысяч квадратных метров аварийного жилья, но региональные власти намерены выполнить этот показатель на два года раньше. Учитывая, что уже два года расселение в регионе идет опережающими темпами.

"Мы целенаправленно каждый год увеличиваем объем финансирования на расселение аварийного жилищного фонда. Это дает свои результаты. Показатель федерального проекта в прошлом году перевыполнен, показатель текущего года на сегодняшний день уже достигнут, и мы движемся дальше, решая проблемы людей", – подчеркнул на совещании Алексей Текслер.

Стоит отметить, что в мае председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин отметил Челябинскую область среди регионов лидеров, перевыполнивших целевые показатели по расселению аварийного жилья на 2020 год, установленные нацпроектом "Жилье и городская среда". Фонд даже принял решение о финансировании этих регионов для реализации этапов программы 2020-2021 гг. и 2021-2022 гг.

В 2020 году на расселение аварийного фонда направлено 1,9 млрд рублей, улучшат жилищные условия почти 3 тысячи жителей аварийных домов в Копейске, Кыштыме, Миассе, Верхнем Уфалее, Златоусте, Карабаше, Магнитогорске, Троицке, Усть-Катаве, Челябинске, а также в Катав-Ивановском, Пластовском, Саткинском, Троицком, Увельском районах. Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку региона на предоставление финансовой поддержки, которая планировалась к получению в 2021 году. Дополнительно 454 млн рублей муниципалитеты уже получают на расселение, контракты на стройку должны заключить в этом году.

Кроме того, Челябинской областью уже подана заявка в Фонд содействия реформированию ЖКХ с просьбой согласовать план ускоренной реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда и перенести средства с 2023-2024 годов на 2021-2022 годы. Это позволит завершить реализацию национального проекта до 31 декабря 2023 года. Кроме того, дополнительные средства позволят строительной отрасли пережить кризис с наименьшими потерями.

"Мы написали генеральному директору Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константину Цицину предложение о возможности перемещения средств с 2023-2024 гг. на 2021-2022 гг. Это довольно крупные суммы, увеличение будет до 2 млрд руб. Решение пока в Москве не принято, но мы надеемся, что оно будет принято. Это позволит нам программу за 2024-2025 гг. завершить в 2023 году. Это, безусловно, дополнительное финансирование строительной отрасли", - рассказал министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.

Губернатор Алексей Текслер на совещании по ликвидации аварийного жилищного фонда поставил главам территорий задачу строить новые дома, а не покупать жилье на вторичном рынке. Это позволит инвестировать деньги в строительную отрасль, которая пострадала из-за пандемии коронавируса.

"Коллеги, обращаю внимание, просто вместо одной старой квартиры купить другую старую квартиру – это не решение проблемы ветхо-аварийного жилья. Сейчас в качестве одной из мер господдержки строительной отрасли, которая действительно является одной из пострадавших в связи с пандемией коронавируса, нам важно загрузить строительные компании работой, не допустить сокращения сотрудников, обеспечить им фронт работ, а значит, и зарплату. Это важно также потому, что строительная отрасль у нас обеспечивает рабочими местами и смежные отрасли. Поэтому мы сейчас усиливаем и меры государственной поддержки, ведем активную работу и взаимодействие с федеральным правительством", – отметил он.

Например, в Кыштыме жители трех аварийных домов уже начали получать ключи от новых квартир. Ветхие двухэтажные дома были построены почти 90 лет назад. Теперь эти здания снесут, а владельцы жилья уже получают новые квартиры в новостройках: с чистовой отделкой, сантехникой, плитой. Улучшат свои жилищные условия 70 человек.

В Троицке планируют до конца года сдать два дома для переселения жителей из аварийного жилья.

"В начале этого года специализированный застройщик ООО "Горстрой" начал строительство первого 10-ти этажного многоквартирного дома в 5 микрорайоне, предназначенного для переселения троичан из аварийного жилья. Он рассчитан на 230 квартир общей площадью 7443,43 квадратных метров. На сегодняшний день смонтировано 7 этажей. В настоящее время ведется подготовка документации и разрешения для строительства второго 10-ти этажного многоквартирного дома, в котором планируется 145 благоустроенных квартир", - рассказали в пресс-службе администрации города.

Вопросу расселения аварийного жилья Алексей Текслер уделяет особое внимание. Поэтому на совещании он раскритиковал глав муниципалитетов, где наблюдается отставание в работе по переселению граждан.

"Коллеги, нужно активно включиться в работу. Строительный сезон уже давно в разгаре. А если еще конкурсы не провели, вы, когда собираетесь эти дома вводить? Мне совершенно непонятно", - подчеркнул он.