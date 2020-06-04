Украина: никаких особых статусов не будет

Украина ни за что не пойдет на диалог с Донбассом и "никогда не пойдет ни на какие особые статусы". Об этом написал в Facebook глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что Украина не будет уступать ни в чем и требует контроля над границей с Россией, "вывода российских войск" и ликвидации ДНР и ЛНР.

"При таких условиях "тупик имени Порошенко" по Донбассу будет углубляться. И сейчас уже можно сказать, что [глава офиса президента] Андрей Ермак исчерпал себя в главном заявленном им же амплуа - установлении мира в Донбассе", - пишет "Страна".

Как сообщало Накануне.RU, украинские боевики уничтожили видеокамеры ОБСЕ на участке разведения сил в Петровском. В последние дни ОБСЕ фиксирует, что в зонах разведения войск в Золотом и Петровском снова появились военные

Ермак сегодня заявил, что в этом году может пройти новая встреча лидеров "нормандской четверки" по Донбассу. Однако позиция России неизменна: без выполнения решений встречи в Париже 9 декабря новая встреча невозможна. А там была достигнута договоренность полностью прекратить огонь и развести войска на трех новых участках до марта. А также внести формулу Штайнмайера в закон об особом статусе Донбасса. Поэтому Украина делает ситуацию в Донбассе тупиковой.