09 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Проект &quot;Группы ЛСР&quot; по строительству нового общежития для студентов УрФУ (2020) | Фото: Группа ЛСР

Госэкспертиза одобрила проект нового общежития для студентов УрФУ

Государственная экспертиза одобрила проект строительства 16-этажного общежития для студентов УрФУ. В проекте предусмотрено 332 жилых ячейки с двумя комнатами, прихожей, кухней-нишей и раздельным санузлом. Из них 17 оборудованы специально для маломобильных студентов. Всего общежитие вместит в себя 1 тыс.328 человек.

"Новое общежитие на месте аварийного здания 1934 года постройки сможет вместить в три раза больше студентов. Проект отличает наполнение современным оборудованием и удобной мебелью, доступность инфраструктуры для маломобильных студентов. Мы предусмотрели все необходимое для комфортного и безопасного проживания студентов, их учебы и отдыха", - отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Группы ЛСР", которая займется возведением общежития, новое строение заменит старое общежитие в пер. Фонвизина, 8, находящееся в аварийном состоянии. Между этажами будут курсировать четыре скоростных грузовых лифта. Помимо учебных зон со столами и книжными шкафами и мест отдыха с мягкой мебелью и телевизорами, в новом общежитии расположат гладильные и постирочные с двумя бытовыми стиральными машинами с фронтальной загрузкой в каждой. Каждую из кухонь оборудуют электрическими варочными поверхностями, рабочими столами-шкафами, навесными шкафами с сушилкой для посуды и холодильником. В комнатах будут находиться кровати, тумбочки, стулья, столы и шкафы для белья и одежды. В прихожей - вешалка с полкой для головных уборов и подставки под обувь.

Согласно заверениям проректора по общим вопросам УрФУ Павла Мезенцева, рассматривается вопрос о включении строительства объекта в Федеральную целевую программу развития образования, проект "Экспорт образования".

Новое здание возведут по хорошо зарекомендовавшей себя сборной технологии домостроения. Первыми в общежитие заселят волонтеров Всемирных летних студенческих игр 2023 года.

"Опыт проектирования и строительства учреждений подобного рода у нас уже есть. На улице Комсомольской силами нашей компании возведены два современных общежития, в которых в настоящее время проживают студенты", - отмечает Владимир Крицкий, генеральный директор АО "ЛСР. Недвижимость - Урал".

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Госэкспертиза одобрила проект нового общежития для студентов УрФУ

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Теги: Группа ЛСР, общежитие, УрФУ



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