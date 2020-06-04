Житель Челябинска получил 16 лет колонии строгого режима за убийство месячного сына

Жителя Челябинска приговорили к 16 годам в колонии строгого режима за убийство месячного сына, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

19 декабря прошлого года пьяный мужчина находился в своей квартире с сожительницей и их сыном. Ребенок плакал. Это разозлило мужчину, он схватил сына за шею и начал душить. После этого не менее восьми раз ударил ребенка по голове. Затем он поднял его и бросил на пол.

В результате ребенок получил тупую травму головы, от которой скончался.

В суде мужчина вину не признал, заявил, что ребенок сам упал с дивана и ударился. Но эта версия в суде была опровергнута.