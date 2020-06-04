На создание в Нижневартовске сквера к юбилею Самотлорского месторождения выделили 25 миллионов

В Нижневартовске начали работу все подрядчики, задействованные в благоустройстве города. Глава столицы Самотлора Василий Тихонов со своими заместителями во время рабочей поездки оценил реализацию запланированных строителями мероприятий в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщили Накануне.RU в мэрии.

На территории, где в этом году должен появиться сквер Героев Самотлора, идут подготовительные работы. Подрядчиком является местная компания "МКАИР". Сквер станет одной из главных достопримечательностей города. Благоустроить территорию ранее предлагали жители ближайших микрорайонов.

"Здесь очень много зеленых насаждений. Необходимо максимально сохранить "здоровые" и вовремя убрать засохшие деревья. Для этого подключатся экологи и сотрудники управления лесопаркового хозяйства", - сообщил заместитель главы города Николай Лукаш.

Новый сквер, открытие которого приурочено к 55-летнему юбилею Самотлорского месторождения, будет расположен вблизи площади Нефтяников. Его территория займёт свыше 5 тыс. кв. м. В нём установят памятную звезду, которую губернатор Югры Наталья Комарова в прошлом году вручила Самотлору за вклад в развитие региона.

Строителям предстоит создать прогулочные зоны, установить скамейки, урны, систему видеонаблюдения, освещение и оборудовать зоны для отдыха и детские площадки. На эти цели "Роснефть" в рамках реализации социального соглашения о сотрудничестве с правительством Югры выделила 25 млн руб. Сдать объект, создание которого будет проходить при непосредственном участии представителей АО "Самотлорнефтегаз", планируется до конца лета.

Продолжаются работы и по созданию сквера Космонавтов. Его уникальной составляющей станет композиция, включающая в себя стилизованные конструкции, олицетворяющие орбиты и макет спутника "Союз". Размах арок – 12 м. Высота спутника – 6 м. Активно за работу взялись сотрудники компании "Стройтэкс". Им предстоит создать сквер Спортивной славы. Он создается по инициативе главы города Василия Тихонова и будет расположен на улице 60 лет Октября – на месте, где находится монумент "Звёзды нижневартовского спорта".

"Все материалы уже заказаны – электротехническая продукция, началась доставка плитки, которую привезут от производителя из Красноярска. Сейчас на объекте задействовано четыре единицы техники и восемь человек – ведется подготовительная работа", - сообщил представитель подрядчика во время выездного мероприятия.

По словам замглавы главы города по строительству Виктора Ситникова, подрядчикам предстоит проложить инженерные сети, установить скамейки, урны, сделать парковку со стороны прилегающих улиц, обеспечить удобный доступ на территорию сквера жителям города из категории маломобильных групп населения, организовать функциональное и архитектурное освещение, поставить стенды "Звёзды спортивной славы" – на них продолжат размещать имена прославленных спортсменов Нижневартовска.

"Заместителям было поручено взять на особый контроль реализацию данных проектов, регулярно проводить встречи с представителями подрядных организаций, выездные мероприятия, чтобы лично убедиться в выполненных работах. Главная задача – сдать все объекты в срок, а может и раньше, но не в ущерб качеству", - сказал Тихонов.

Все три объекта были выбраны жителями города в рамках рейтингового голосования, проходившего в прошлом году. Горожанам было предложено определить территории для первоочередного благоустройства.