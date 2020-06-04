В Перми проблемы с исполнением нового контракта возникли у иногородних перевозчиков

09 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Приволжский ФО Пермский край
Автобусы новая маршрутная сеть Пермь (2019) | Фото: Правительство Пермского края

В Перми проблемы с исполнением нового контракта возникли у иногородних перевозчиков

В администрации Перми прокомментировали ситуацию со сбоем в работе автобусов, на который горожане пожаловались мэру Дмитрию Самойлову, передает корреспондент Накануне.RU.

Между заключением контрактов и выходом на линию были достаточно сжатые сроки. Как оказалось, 1 и 2 июня проблемы возникли у иногородних перевозчиков, все пермские перевозчики приступили к работе без замечаний. У "РТ-Лайн" проблемы с выпуском произошли из-за задержки поставки новых автобусов заводом-изготовителем. Также "РТ-Лайн" и "Автомиг" испытали проблемы с набором персонала.

"Гортранс" направил в адрес перевозчиков официальную претензию с требованием соблюдать установленное расписание и обеспечить необходимый выпуск на линию транспортных средств. Если ситуация не будет исправлена в ближайшее время - контракты с ними расторгнут в одностороннем порядке. Это расторжение предусматривает удержание банковской гарантии, предоставленной перевозчиками, в пользу бюджета города. Сумма такой гарантии составляет порядка 100 млн руб. по каждому маршруту.

В случае расторжения контракта, без автобусов жители Перми не останутся, поскольку "Гортранс" имеет право заключить новый контракт с участником проведенных торгов, занявшим второе место.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Перми проблемы с исполнением нового контракта возникли у иногородних перевозчиков

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Дмитрий Самойлов, автобус, сбои в работе, перевозчик



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 05.06.2020 15:59 Мск В Перми перевозчик устраняет нарушения, за которые мэр пригрозил разрывом контракта

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.06.2020 15:29 Мск Пермяки пожаловались Самойлову на сбои в работе автобусов

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети