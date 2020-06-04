В Перми проблемы с исполнением нового контракта возникли у иногородних перевозчиков

В администрации Перми прокомментировали ситуацию со сбоем в работе автобусов, на который горожане пожаловались мэру Дмитрию Самойлову, передает корреспондент Накануне.RU.

Между заключением контрактов и выходом на линию были достаточно сжатые сроки. Как оказалось, 1 и 2 июня проблемы возникли у иногородних перевозчиков, все пермские перевозчики приступили к работе без замечаний. У "РТ-Лайн" проблемы с выпуском произошли из-за задержки поставки новых автобусов заводом-изготовителем. Также "РТ-Лайн" и "Автомиг" испытали проблемы с набором персонала.

"Гортранс" направил в адрес перевозчиков официальную претензию с требованием соблюдать установленное расписание и обеспечить необходимый выпуск на линию транспортных средств. Если ситуация не будет исправлена в ближайшее время - контракты с ними расторгнут в одностороннем порядке. Это расторжение предусматривает удержание банковской гарантии, предоставленной перевозчиками, в пользу бюджета города. Сумма такой гарантии составляет порядка 100 млн руб. по каждому маршруту.

В случае расторжения контракта, без автобусов жители Перми не останутся, поскольку "Гортранс" имеет право заключить новый контракт с участником проведенных торгов, занявшим второе место.

