На реке Кола, через которую обрушился ж/д мост, ухудшается паводковая ситуация

На реке Кола в Мурманской области продолжает ухудшаться паводковая ситуация. Это не лучшим образом складывается на аварийно-ремонтных работах на ж/д мосте, обрушившимся 1 июня. Авария прервала железнодорожное сообщение с Мурманском.

Минувшей ночью вода в реке преодолела отметку в 370 см, уже к вечеру 4 июня она может подняться до четырех метров и выше. Появляется угроза подтопления населенных пунктов – их жителей планируется эвакуировать в пункты временного размещения, сообщил вице-губернатор региона Юрий Сердечкин после селектора с МЧС и синоптиками.

Накануне на место аварии приезжал глава РЖД Олег Белозеров. Он сообщил, что движение поездов в обход аварийного участка по временному участку будет организовано до 23 июня. Новый мост планируется возвести к началу октября.

Предполагается, что новое пролетное строение моста будет иметь длину 110 м – от берега до берега, чтобы исключить воздействие воды на опоры. После проведения исследований грунта будет принято решение, какой фундамент будет закладываться в основу моста, а также определят точные сроки строительства. На текущий момент прогнозный срок до запуска моста в эксплуатацию составляет четыре месяца.