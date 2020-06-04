09 Сентября 2020
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Образование Свердловская область
ЕГЭ, единый государственный экзамен (2019) | Фото: postupi.online

Всем участникам ЕГЭ в Свердловской области будут бесконтактно измерять температуру

В Свердловской области в Едином государственном экзамене примут участие 20 тысяч выпускников 11-х классов и 2 тысячи выпускников прошлых лет. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Как заявил министр образования и молодежной политики области Юрий Биктуганов, в аттестационный период будут задействованы 155 пунктов проведения экзамена. По его словам, особое внимание в ходе проведения ЕГЭ будет уделено санитарно-эпидемиологической безопасности.

"Все сотрудники пунктов проведения экзамена будут работать в масках, перчатках. На входе всем участникам процесса будут измерять температуру бесконтактными термометрами. Повсеместно установят дезинфекторы. Общий порядок проведения ЕГЭ остается прежним: с собой можно взять питьевую воду, ручки", - рассказал Биктуганов.

биктуганов юрий иванович министр образования свердловской области(2017)|Фото: Накануне.ru

Во вторник, 23 июня, запланировано проведение регионального тестирования всей технологической цепочки. Федеральное тестирование готовности ППЭ запланировано на 24 и 25 июня. Также 29 и 30 июня будет проведен пробный экзамен, чтобы окончательно убедиться в готовности системы, обеспечивающей объективное проведение Единого госэкзамена и выполнения всех санитарно-гигиенических требований.

Сейчас продолжается регистрация наблюдателей, которые будут следить за соблюдением объективности при проведении экзаменационной кампании. Также продолжается подготовка дополнительных специалистов, которые будут работать в ППЭ, обеспечивая выполнение всей технической цепочки аттестации – от печати до сканирования экзаменационных материалов в аудитории.

Напомним, в марте было проведено очное обучение специалистов с привлечением экспертов Рособрнадзора и Федерального центра тестирования, сейчас, в сложившейся эпидемиологической ситуации, обучение идет в онлайн-режиме. Проект расписания проведения единого государственного экзамена в 2020 году опубликован на официальном сайте Единого государственного экзамена.

ЕГЭ(2020)|Фото: ntpk2.ru

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Всем участникам ЕГЭ в Свердловской области будут бесконтактно измерять температуру

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Теги: ЕГЭ, экзамен, Свердловская область



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