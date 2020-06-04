В Оренбургской области отменено решение об изъятии четверых детей из семьи

В Оренбургской области комиссия по делам несовершеннолетних отменила постановление главы Домбаровского района об изъятии четверых детей у многодетной семьи в поселке Тюльпанный.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, районному органу опеки рекомендовало направить в районный суд ходатайство оставить иск об ограничении Алены Лихтенвальд в родительских правах без рассмотрения.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял решение отправить в отставку главу Домбаровского района Валерия Швиндта , который подписал постановление.

Сотрудники полиции и опеки забрали детей в конце мая. Видео, размещенное в интернете, где запечатлено, как матери заламывают руки и заковывают в наручники, вызвало большой резонанс.

По данным Следственного комитета, детей забрали в связи "с непосредственным риском обрушения потолочного перекрытия в доме". По факту принудительного изъятия детей возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".