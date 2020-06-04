09 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
психиатрическая больница, психбольница (2016) | Фото: kquest.ru

Суд направил в психбольницу екатеринбуржца, выбросившего с девятого этажа собаку по кличке Гуффи

Мировым судьей судебного участка №9 Верх-Исетского судебного района Екатеринбурга совместно с государственным обвинителем прокуратуры было рассмотрено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель) в отношении жителя Екатеринбурга.

Напомним, 11 декабря 2018 г., мужчина 1987 г.р. в состоянии алкогольного опьянения выбросил с девятого этажа дома собаку по кличке Гуффи. Медицинская экспертиза зафиксировала у мужчины психические расстройства.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мировой судья судебного участка №9 Верх-Исетского судебного района г. Екатеринбурга направил виновного на принудительное лечение в организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа. Постановление суда не вступило в законную силу.

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Суд направил в психбольницу екатеринбуржца, выбросившего с девятого этажа собаку по кличке Гуффи

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Теги: собака, живодер, суд, Екатеринбург, лечение



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Ранее 02.03.2020 09:36 Мск Жителя Екатеринбурга, выбросившего из окна пса Гуффи, будут принудительно лечить

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