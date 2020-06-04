Суд направил в психбольницу екатеринбуржца, выбросившего с девятого этажа собаку по кличке Гуффи

Мировым судьей судебного участка №9 Верх-Исетского судебного района Екатеринбурга совместно с государственным обвинителем прокуратуры было рассмотрено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель) в отношении жителя Екатеринбурга.

Напомним, 11 декабря 2018 г., мужчина 1987 г.р. в состоянии алкогольного опьянения выбросил с девятого этажа дома собаку по кличке Гуффи. Медицинская экспертиза зафиксировала у мужчины психические расстройства.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мировой судья судебного участка №9 Верх-Исетского судебного района г. Екатеринбурга направил виновного на принудительное лечение в организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа. Постановление суда не вступило в законную силу.