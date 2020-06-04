Информационную систему "Контроль" обсудили представители Тюменской области и Татарстана

Представители Тюменской области и Татарстана провели вторую встречу в рамках соглашения о взаимном сотрудничестве в торгово-экономической, социальной, научно-технической и культурной сферах. Совещание, в отличие от первого - очного, прошло в формате ВКС.

Представители региональных правительств обсудили проект "Информационная система "Контроль". Данная система обеспечивает мониторинг и последующее представление информации в виде интерактивных аналитических панелей с показателями эффективности исполнения национальных проектов, в том числе с помощью мобильных устройств. Делегацией правительства Тюменской области из числа представителей регионального департамента информатизации и Центра информационных технологий Тюменской области рассмотрены архитектура решения, технологии, компоненты и особенности реализации. Также участниками были обозначены планы по дальнейшему сотрудничеству в рамках подписанного соглашения.

Напомним, что в Тюменской области с конца 2018 года реализуется пять региональных проектов в рамках национальной программы "Цифровая экономика": "Цифровое государственное управление", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная инфраструктура", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии". Ответственным за исполнение является департамент информатизации Тюменской области.