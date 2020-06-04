09 Сентября 2020
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
И.о. главы СУ СКР по Пермскому краю Сергей Сарапульцев (2018) | Фото: perm.sledcom.ru

Сергей Сарапульцев выехал в прикамский поселок, где ночью пропал ребенок

Руководитель СКР Прикамья Сергей Сарапульцев выехал в Гайнский район для координации поиска пропавшего 10-летнего мальчика, а также для проведения проверочных мероприятий вместе с сотрудниками отдела криминалистики следственного управления, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Также из Перми на поиски ребенка выехала группа волонтеров.

"Следователями продолжается проведение комплекса проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств исчезновения ребенка и его местонахождение. Организованы широкомасштабные поиски пропавшего с привлечением территориальных органов полиции, МЧС, Росгвардии, администрации, волонтеров и местных жителей", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 3 июня школьник из поселка Лель гулял с друзьями у речки. С берега дети отправились домой разными путями: двое пошли пешком, а 10-летний мальчик поехал на велосипеде. Домой он так и не вернулся. Родители начали искать сына самостоятельно, ночью обратились за помощью в полицию.

По факту исчезновения ребенка проводится доследственная проверка.

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Сергей Сарапульцев выехал в прикамский поселок, где ночью пропал ребенок

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Теги: ребенок, поиски, пропажа



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