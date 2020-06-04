09 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Глава униатской церкви Святослав (Шевчук) (2016) | Фото: newsru.com/

Новость о поиске путей объединения украинских униатов и "православных" раскольников объявлена дезинформацией

Украинский Институт внешнеполитических исследований, обнародовавший вчера новость о том, что ЕС выделил 145 тыс. евро на исследование возможности объединения украинских униатов и "православных" раскольников, заявил, что это была "фейковая информация" в результате хакерской атаки на сайт.
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Как сообщало Накануне.RU, в проекте была поставлена цель создать единую церковную организацию против России под руководством экуменического патриархата. А также разработать, в частности, "законную" модель захвата храмов у канонической УПЦ, хотя сформулировано это было обтекаемо: разработать правила передачи государственной недвижимости от одной церкви к другой.

При этом вызывает сомнение сам факт хакерской атаки, ведь информация спокойно висела на сайте почти сутки, и никто не упоминал ни о какой атаке.

"Видимо, просто засветили исследование, которое светить было не нужно", - пишет телеграм-канал "Политика страны".

Возможно также, что новость была обнародована специально для прощупывания реакции общества.

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Новость о поиске путей объединения украинских униатов и "православных" раскольников объявлена дезинформацией

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Теги: Украина, униаты, раскол, церковь, ЕС



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