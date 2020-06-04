Глава "Союза женщин России": "Девочки у нас должны бы понимать, что к тридцати годам мы считаем их старородками"

"Союз женщин России" выступил за то, чтобы прививать любовь к семье девочкам с раннего возраста. Но при этом сексуального воспитания надо избегать.

"Сексуальное воспитание — это совершенно не то. Нет, именно вопрос семейный, подготовки девочек и мальчиков к семейной жизни и ведению здорового образа жизни. Я считаю, что если бы правильно работали в школе по этому вопросу, правильно работала семья, то девочки у нас должны были бы понимать, что к тридцати годам мы считаем их старородками", - цитирует председателя совета Екатерину Лахову радиостанция "Говорит Москва".

"Иногда вот разговариваю с молодой девушкой, а она говорит, что за границей рожают после тридцати - сорока. Но это не идеал, конечно. Самое нормальное время рожать — это где-то в 22-25", - считает Лахова.