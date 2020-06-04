Нижневартовск снова начали травить нефтяными отходами

Экологи ХМАО-Югры в очередной раз заявили о загрязнении реки Вах в зоне водоразбора, из которого питьевой водой обеспечивается 300-тысячный Нижневартовск. Активисты указывают, что в охранную зону продолжают свозить буровые и нефтяные отходы, несмотря на многочисленные предписания Росприроднадзора и решения судов. Эксперты отмечают, что загрязнение этой площадки началось еще десять лет назад и продолжается до сих пор. Накануне экоактивисты направили сразу два обращения с просьбой разобраться в проблеме: губернатору региона Наталье Комаровой и президенту РФ Владимиру Путину.

Как рассказал Накануне.RU руководитель РОО "Экологическая безопасность Югры" Анатолий Криста, в конце мая на площадке в районе водоразбора вновь была замечена активность.

"27 мая 2020 года в ходе контроля береговой черты реки Вах в районе городского водозабора, проводимого РОО "Экологическая безопасность Югры", зафиксирован факт продолжения загрязнения водного объекта, нанесения вреда окружающей среде, животному миру, что угрожает жизни и здоровью человека.

Непосредственно на производственной площадке ООО "Эковизион" (ранее ООО Росэкопром, ООО "Завод экологического машиностроения") продолжают завозиться опасные буровые отходы в больших объемах. На территории работает техника, экскаватор, большегрузные самосвалы которые завозят буровые отходы. На территории размещаются и нефтяные отходы, а также свалка автомобильных покрышек", - говорится в жалобе.

Вопрос экологических нарушений в этом месте в 2017 и 2018 году выносился на Координационный совет при губернаторе ХМАО-Югры. Ситуация была доведена до всех контрольно-надзорных органов и органы МВД. Теперь активисты просят главу региона и президента дать поручение, провести проверку и принять меры не только в части прекращения загрязнения, но и дать оценку действиям всех причастных должностных лиц и правоохранительных органов.

Как следует из картотеки арбитражных дел, Арбитражный суд Москвы уже обязал ООО "Эковизион" рекультивировать земельный участок, о котором идет речь. Более того, Нижневартовский городской суд ХМАО-Югры обязал администрацию Нижневартовского района провести рекультивацию земельного участка площадью 4,6 тыс. кв.м, расположенного в районе водозабора Нижневартовска в водоохранной зоне реки Вах. Исполнительные листы по обоим решениям были переданы в ФССП, однако никакого эффекта до сих пор не дали.

"Управлением Росприроднадзора определен размер нанесенного экологического вреда свыше 1,5 млрд руб. До настоящего времени, незаконная свалка опасных отходов на реке Вах так и не ликвидирована, что приводит к длящемуся и продолжающемуся в течении 9 лет загрязнению окружающей среды и реки Вах, являющейся рекой 1 категории и единственным источником питьевой воды жителей города Нижневартовска", - сообщил эколог.

Отметим, что такое состояние окружающей среды, по мнению медиков, может наносить прямой ущерб здоровью человека, так как нефтепродукты являются сильным канцерогенным веществом. Согласно статистике БУ "Нижневартовский онкологический диспансер", за последние три года число онкологических заболеваний в Нижневартовске увеличилось на 20%.

Тем не менее убрать свалку токсичных отходов до сих пор не могут, даже несмотря на представление прокуратуры в адрес руководства регионального управления Росприроднадзора.

Известно, что район - зона деятельности в основном "Роснефти" (ранее ТНК-BP), однако доподлинно неизвестно, какой компании принадлежат отходы, которые зафиксированы экологами в мае, "Роснефть" от них открещивается.

Как ранее сообщало Накануне.RU, общая площадь нефтезагрязненных земель в ХМАО-Югре на конец 2019 года составила почти 2,7 тыс. га. Причем, 2,5 тыс. из них приходится на ПАО "Роснефть" и ее дочерние предприятия.

По мнению экологов, самые напряженные точки, которые стоят на контроле надзорных органов и не решаются, это свалки нефтяных отходов в Мегионе, на Мыхпайском месторождении в черте Нижневартовска, в водоохранной зоне реки Вах и на 202 кусте Приобского месторождения. Причем ответственны за эти объекты одни и те же люди – подрядчики нефтяных компаний, которые должны были утилизировать и захоронить эти отходы. Таким образом, крупные нефтяники фактически перекладывают с себя ответственность. Они заключают договоры с подрядчиками и далее уже не несут ответственности за утилизацию.

Суммарный ущерб по самым крупным свалкам, который до сих пор либо не предъявлен, либо не взыскан, составляет порядка 6-7 млрд руб. По оценкам экспертов "Гринпис Россия", суммарный объем ущерба, который должен быть предъявлен за загрязнение окружающей среды за все годы, уже превышает 10 млрд руб.