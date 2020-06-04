09 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
Таганай-2020, проект (2019) | Фото: taganay2020.ru/

В Челябинске перенесли сроки сдачи конгресс-холла, который строили к саммитат

Срок сдачи конгресс-холла "Таганай-2020", который строили в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС, перенесли на месяц из-за пандемии коронавируса, передает корреспондент Накануне.RU.

Объект планировали ввести в эксплуатацию 31 мая, однако застройщик перенес срок на 30 июня.

Как рассказали в пресс-службе областного минстроя, темпы ввода замедлились, в частности, из-за санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. В настоящий момент завершаются работы внутри помещений, идет благоустройство прилегающей территории. 25 июня объект проверят сотрудники госстройнадзора.

Напомним, конгресс-холл "Таганай-2020", который возводится на улице Труда предпринимателем Алексеем Наговицыным, должен был стать основной площадкой саммитов в Челябинске. В 2018 году депутаты Законодательного собрания области одобрили закон о выделении бюджетных гарантий на сумму около 1 млрд руб. под кредит предпринимателю. Однако 19 июля по итогам визита Владимира Путина на Южный Урал Челябинск лишили права единолично принять саммиты ШОС и БРИКС.

В январе стало известно, что конгресс-холл "Таганай-2020" станет торгово-развлекательным центром.

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В Челябинске перенесли сроки сдачи конгресс-холла, который строили к саммитат

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Теги: ШОС, БРИКС, конгресс-холл, ТРЦ, ТРК,



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