09 Сентября 2020
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Общество Тюменская область
(2020) | Фото: admtyumen.ru

42 проекта по благоустройству сельских территорий будут реализованы в текущем году в Тюменской области

42 проекта по благоустройству сельских территорий будут реализованы в текущем году в Тюменской области в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". В различных районах появятся обустроенные зоны отдыха, спортивные и детские игровые площадки, пешеходные тротуары, будет модернизировано уличное освещение. Общая стоимость проектов составит почти 71 миллион рублей, из них средства субсидии — 45,3 миллиона рублей.

Одним из победителей проводимого департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области конкурсного отбора на получение субсидии — администрацией муниципального образования поселок Боровский — уже проводятся работы по реализации проектов. Так, в скором времени на территории появится площадка для занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями, а также будет проведено устройство пешеходной дорожки. Общая стоимость реализуемых проектов составляет здесь свыше трех миллионов рублей, большую часть — чуть более двух миллионов рублей — составит субсидия, еще свыше 900 тысяч выделит местный бюджет, и 21 тысячу рублей составят внебюджетные источники. В реализации проекта примут участие 57 местных жителей.

Субсидии предоставляются в рамках реализации мероприятий ведомственного проекта "Благоустройство сельских территорий", который включен в направление "Создание и развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях" государственной программы Российской Федерации

 

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42 проекта по благоустройству сельских территорий будут реализованы в текущем году в Тюменской области

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