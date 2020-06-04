СМИ: Депутат-единоросс потребовал отстранить Потанина от руководства "Норникелем"

Депутат Госдумы Александр Якубовский ("Единая Россия") направил в СКР запрос. В нем парламентарий предлагает отстранить руководство металлургической компании "Норильский никель" от руководства на время расследования утечки дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске (компания "Норникелю"), пишет РБК со ссылкой на запрос.

Якубовский обвиняет руководство "дочки" меткомбината в попытке преуменьшить масштабы аварии.

Отметим, пока руководству "Норильско-Таймырской энергетической компании" (ей принадлежит ТЭЦ) только вынесено предупреждение, арестован только начальник цеха ТЭЦ, где произошла авария.

Владимир Потанин является президентом ГМК "Норильский никель", занимает первое место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes (2020 год). Его состояние оценивается в $19,7 млрд.