В Сургуте остро не хватает донорской крови

Медики призывают регулярных доноров прийти и сдать кровь, сообщили Накануне.RU на станции переливания крови Сургута.

"Мы очень нуждаемся в пополнении запасов донорской крови и ждем доноров первого и второго фенотипов I (0) группы Rh положительный, II (А) группы Rh положительный, III (В) группы Rh положительный, а также всех отрицательных групп крови", - уточнили медики.

Записаться можно в регистратуре станции по номеру (3462) 37-68-09 или 94-31-32.

"Обращаем внимание, что свободное посещение донорами учреждения временно ограничено", - уточнили на станции.