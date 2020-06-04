09 Сентября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Разлив дизеля на реке Амбарной в Норильске. (2020) | Фото: МЧС/WWF

"Газпром нефть" направила в Норильск аварийно-спасательный отряд

Мобильный аварийно-спасательный отряд "Газпром нефти" вылетел в Норильск для участия в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Как сообщили Накануне.RU в компании, отряд состоит из 70 профессиональных спасателей и специалистов из ХМАО (Ханты-Мансийск, Мегион), ЯНАО (Ноябрьск) и Санкт-Петербурга.

Транспортными самолетами "Газпром нефть" перебрасывает к месту ЧС специализированную технику, в том числе нефтесборное и насосное оборудование, экскаваторы и боновые заграждения, а также палаточный городок и автономные системы обеспечения – в общей сложности более 85 тонн грузов. Кроме того, планируется перебросить грузовыми вертолетами оборудование с месторождений компании, расположенных на полуостровах Ямал и Гыдан.

(2020)|Фото: Газпром нефть

ЧП произошло в конце мая. В результате повреждения резервуара на ТЭЦ-3 (принадлежит Норильской топливно-энергетической компании, "дочке" "Норникеля") на проезжую часть технологической дороги вылилось порядка 21 тыс. кубометров горючего. Оттуда топливо попало в ручей Далдыкан, впадающий в реку Далдыкан. Сейчас разлив уже достиг реки Амбарной, а дальше может дойти до озера Пясино и Карского залива Северного ледовитого океана. Площадь разлива составляет 180 тыс. кв. м.

Накануне на совещании у президента России, которое транслировалось по федеральному телеканалу, выяснилось, что МЧС и краевые власти были привлечены к ликвидации аварии только через два дня после происшествия.

На совещании предлагался вариант по сжиганию собранного топлива, но такого опыта ни у кого нет, последствия и процесс могут быть непредсказуемыми. Ущерб от аварии может оцениваться десятками миллиардов рублей, отмечают эксперты.

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"Газпром нефть" направила в Норильск аварийно-спасательный отряд

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Теги: Газпром нефть, ноябрьск, чс



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