Единой вакцины от коронавируса не будет, - глава Роспотребнадзора

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что для разных групп населения появится несколько вакцин от коронавирусной инфекции.

"Одного какого-то препарата точно не будет", - цитируют ее "Известия".

По словам Поповой, будет разработан целый спектр различных вакцинных препаратов, которые будут использоваться для разных групп: для групп риска, для тех, кто работает, и т.д.

Также глава ведомства заявила, что озвучивать сроки появления вакцины пока что рано.

Ранее Попова сообщала, что, скорее всего, вакцина от COVID-19 будет получена до второй волны распространения заболевания. Вторая волна коронавируса ожидается осенью одновременно с подъемом гриппа.

В Роспотребнадзоре предупредили о штрафах для определенных групп граждан за отказ от вакцинации. Речь идет о профессиональных группах риска.