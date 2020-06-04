09 Сентября 2020
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Единой вакцины от коронавируса не будет, - глава Роспотребнадзора

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что для разных групп населения появится несколько вакцин от коронавирусной инфекции.

"Одного какого-то препарата точно не будет", - цитируют ее "Известия".

По словам Поповой, будет разработан целый спектр различных вакцинных препаратов, которые будут использоваться для разных групп: для групп риска, для тех, кто работает, и т.д.

Также глава ведомства заявила, что озвучивать сроки появления вакцины пока что рано.

Ранее Попова сообщала, что, скорее всего, вакцина от COVID-19 будет получена до второй волны распространения заболевания. Вторая волна коронавируса ожидается осенью одновременно с подъемом гриппа.

В Роспотребнадзоре предупредили о штрафах для определенных групп граждан за отказ от вакцинации. Речь идет о профессиональных группах риска.

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Единой вакцины от коронавируса не будет, - глава Роспотребнадзора

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Теги: вакцина, коронавирус, анна попова



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