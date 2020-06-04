09 Сентября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Лаборатория, где будут проводиться проверка на коронавирус в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале врачи через прокуратуру добились обещанных им "коронавирусных" выплат

На Среднем Урале лишь после вмешательства прокуратуры врачи получили положенные выплаты за оказание медпомощи пациентам с подтвержденным коронавирусом.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что, несмотря на введенные Правительством РФ меры поддержки, двое медицинских работников Туринской центральной районной больницы не получили выплаты стимулирующего характера из федерального бюджета за апрель.

При этом в апреле данные работники (участковый педиатр и фельдшер Ленского ФАП) вели прием и осмотр, а также забор материалов для анализа у пациентов, у которых затем подтвердилась коронавирусная инфекция.

В мае прокуратура внесла представление в адрес и.о. главного врача Туринской ЦРБ с требованием об устранении нарушений. После этого медработникам незамедлительно были сделаны предусмотренные выплаты за работу в условиях высокого риска заражения.

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На Среднем Урале врачи через прокуратуру добились обещанных им "коронавирусных" выплат

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Теги: врачи, выплаты, коронавирус, прокуратура



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