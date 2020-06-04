09 Сентября 2020
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Чумной доктор и коронавирус. (2020) | Фото: Википедия

"Будет абсолютно очевидно": Попова высказалась о новой эпидемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала возможность новых эпидемий и то, как к ним нужно готовиться.

"Важно понимать, как объединить опыт, как извлечь уроки из каждого такого крайне непростого этапа жизни, наверное, всей планеты. Ничего не потерять, консолидировать, объединить и сделать алгоритм на следующий случай. То, что он будет, абсолютно очевидно", - сказала Попова на онлайн-дискуссии в клубе "Валдай".

Между тем, ученые и чиновники все чаще говорят о вполне конкретном следующем случае – второй волне коронавируса грядущей осенью, когда весь мир охватит сезонный грипп и ОРВИ.

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"Будет абсолютно очевидно": Попова высказалась о новой эпидемии

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Теги: анна попова, вторая волна, эпидемия, коронавирус, роспотребнадзор



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