"Будет абсолютно очевидно": Попова высказалась о новой эпидемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала возможность новых эпидемий и то, как к ним нужно готовиться.

"Важно понимать, как объединить опыт, как извлечь уроки из каждого такого крайне непростого этапа жизни, наверное, всей планеты. Ничего не потерять, консолидировать, объединить и сделать алгоритм на следующий случай. То, что он будет, абсолютно очевидно", - сказала Попова на онлайн-дискуссии в клубе "Валдай".

Между тем, ученые и чиновники все чаще говорят о вполне конкретном следующем случае – второй волне коронавируса грядущей осенью, когда весь мир охватит сезонный грипп и ОРВИ.