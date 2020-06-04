"Одной рукой блокируют, другой пользуются": Ионин назвал циничной позицию властей по Telegram

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин отозвался о негативном комментарии Минкомсвязи, выступающего против снятия блокировки с Telegram. Напомним, что депутаты нижней палаты Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили проект закона, предполагающий прекращение блокировки российского мессенджера. Сам Павел Дуров поддержал инициативу, а вот Минкомсвязи продолжает противиться, что, по мнению Дмитрия Ионина, является довольно циничным.

Как рассказал журналисту Накануне.RU сам депутат, законопроект будет внесен в Госдуму уже в этом месяце, поскольку необходимо до июля закрепить то, что "и так де-факто существует в стране". По его словам, мессенджером активно пользуются те же органы власти, в том числе и Минкомсвязи, создавшее в Telegram далеко не первый канал.



"Как мы видим, Павел Дуров приглашение сесть за стол переговоров принимает. Теперь вопрос в том, чтобы и власти решились на такой же шаг и разработали для себя все правила игры, которые их устроят, - комментирует Дмитрий Ионин. - Это не дело, когда одна из лучших отечественных цифровых разработок считается вне закона, но при этом ею все пользуются, в том числе и представители государственной власти. По сути, они одной рукой его блокируют, а второй пользуются. Мы хотим от этого уйти, потому что это чересчур циничная позиция. И, несмотря на отрицательные отзывы, мы всё равно с моим коллегой в июне будем вносить в Госдуму этот законопроект".

По словам одного из авторов документа, истории с "ключами" уже два года, утекло много воды и сам Павел Дуров утверждает, что в мессенджере усилилась защита, в том числе и по противодействию терроризму, что изначально вызывало нарекания. Именно поэтому наладить связь именно сейчас является здравой мыслью. В случае же, если законопроект будет принят, то это, по мнению Дмитрия Ионина, послужит неким сигналом для обновления отношений между властью и создателями мессенджера.