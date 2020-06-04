"Одной рукой блокируют, другой пользуются": Ионин назвал циничной позицию властей по Telegram

09 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область В России
Дмитрий Ионин (2018) | Фото: Накануне.RU

"Одной рукой блокируют, другой пользуются": Ионин назвал циничной позицию властей по Telegram

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин отозвался о негативном комментарии Минкомсвязи, выступающего против снятия блокировки с Telegram. Напомним, что депутаты нижней палаты Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили проект закона, предполагающий прекращение блокировки российского мессенджера. Сам Павел Дуров поддержал инициативу, а вот Минкомсвязи продолжает противиться, что, по мнению Дмитрия Ионина, является довольно циничным.

Как рассказал журналисту Накануне.RU сам депутат, законопроект будет внесен в Госдуму уже в этом месяце, поскольку необходимо до июля закрепить то, что "и так де-факто существует в стране". По его словам, мессенджером активно пользуются те же органы власти, в том числе и Минкомсвязи, создавшее в Telegram далеко не первый канал.

"Как мы видим, Павел Дуров приглашение сесть за стол переговоров принимает. Теперь вопрос в том, чтобы и власти решились на такой же шаг и разработали для себя все правила игры, которые их устроят, - комментирует Дмитрий Ионин. - Это не дело, когда одна из лучших отечественных цифровых разработок считается вне закона, но при этом ею все пользуются, в том числе и представители государственной власти. По сути, они одной рукой его блокируют, а второй пользуются. Мы хотим от этого уйти, потому что это чересчур циничная позиция. И, несмотря на отрицательные отзывы, мы всё равно с моим коллегой в июне будем вносить в Госдуму этот законопроект".

По словам одного из авторов документа, истории с "ключами" уже два года, утекло много воды и сам Павел Дуров утверждает, что в мессенджере усилилась защита, в том числе и по противодействию терроризму, что изначально вызывало нарекания. Именно поэтому наладить связь именно сейчас является здравой мыслью. В случае же, если законопроект будет принят, то это, по мнению Дмитрия Ионина, послужит неким сигналом для обновления отношений между властью и создателями мессенджера.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Одной рукой блокируют, другой пользуются": Ионин назвал циничной позицию властей по Telegram

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Разблокировка Telegram, мессенджер, Павел Дуров, Дмитрий Ионин, Минкомсвязь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.06.2020 13:25 Мск Дуров поддержал законопроект о "разблокировке" Telegram, которым пользуются 30 миллионов россиян

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети