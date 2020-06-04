Обязательная страховка НТЭК не покроет ущерба от утечки топлива на норильской ТЭЦ-3

Ответственность "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, "дочка" "Норникеля"), на территории которой произошла утечка дизельного топлива, была застрахована в компании "Согаз".

Страховка была оформлена в рамках закона об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО).

Страховщик в своем сообщении отдельно отметил, что закон об ОСОПО не предусматривает покрытие ответственности предприятий за вред окружающей среде.

Напомним, в результате повреждения целостности резервуара с дизельным топливом 29 мая 21 тыс. кубометров горючего вытекло на прилегающую к норильской ТЭЦ-3 территорию, загрязнены реки, земли и озера. Ущерб, вероятно, будет оценен в десятки миллиардов рублей, а на восстановление уйдет не менее десяти лет.