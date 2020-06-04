09 Сентября 2020
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Общество Тюменская область Уральский ФО
тротуар, лужа, дорога (2020) | Фото: vk.com/incident_tmn

В Тюмени власти усилили контроль за ремонтом дорог, на который жаловались местные жители

Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта усилил контроль за дорожными работами, на которые жаловались тюменцы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Тюмени.

Напомним, жильцы домов по ул. Интернациональная от кольца Калинина в сторону Плеханово сообщили в соцсетях, что дорожники приехали, сняли асфальтовое покрытие и уехали, оставив жителям вместо дороги болото. Временный деревянный настил для движения пешеходов не соорудили.

"В настоящее время подрядной организацией, осуществляющей работы по ремонту тротуара по ул. Интернациональная выполнены мероприятия по отведению поверхностных вод на территории строительного объекта. Департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта усилен контроль за объектом", - прокомментировали в мэрии.

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В Тюмени власти усилили контроль за ремонтом дорог, на который жаловались местные жители

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Теги: асфальт, дорога, болото



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