"Ты что, охеревший?" В Тюмени полицейский без маски пригрозила протоколом посетителю без маски

В Тюмени произошёл скандал в отделе полиции №7. Туда пришёл посетитель. Когда он увидел, что полицейская, с которой он общался, без маски, он начал высказывать претензии, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Короткая запись разговора появилась в сети. Полицейский обращает внимание собеседника на то, что он находится без маски. Когда же он в ответ говорит, что уж если и составлять протокол, то и на стража порядка тоже, в ответ раздаётся: "Ты что, охеревший?".

В пресс-службе областного управления МВД Накануне.RU сообщили, что по факту публикации видео проводится служебная проверка.