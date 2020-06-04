09 Сентября 2020
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Общество Тюменская область
масочный режим, маска (2020) | Фото: Накануне.RU

"Ты что, охеревший?" В Тюмени полицейский без маски пригрозила протоколом посетителю без маски

В Тюмени произошёл скандал в отделе полиции №7. Туда пришёл посетитель. Когда он увидел, что полицейская, с которой он общался, без маски, он начал высказывать претензии, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Короткая запись разговора появилась в сети. Полицейский обращает внимание собеседника на то, что он находится без маски. Когда же он в ответ говорит, что уж если и составлять протокол, то и на стража порядка тоже, в ответ раздаётся: "Ты что, охеревший?".

В пресс-службе областного управления МВД Накануне.RU сообщили, что по факту публикации видео проводится служебная проверка.

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"Ты что, охеревший?" В Тюмени полицейский без маски пригрозила протоколом посетителю без маски

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Теги: отдел полиции № 7, маска



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Развитие сюжета:

Ранее 15.07.2020 09:00 Мск В Тюмени наказана полицейский без маски, пригрозившая протоколом посетителю без маски

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