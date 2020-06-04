Начальник цеха ТЭЦ-3 отправлен под арест после разлива топлива в Норильске

Начальник цеха ТЭЦ-3 в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, арестован до 31 июля. Вячеслав Старостин отказался давать показания. В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ.

В связи с несвоевременным информированием о ЧП возбуждено еще одно уголовное дело - по статье "халатность".

Напомним, утечка около 21 тыс. кубометров топлива произошла 29 мая из-за повреждения резервуара. Часть попала в местный ручей и реку Амбарную. Накануне на совещании у президента Владимир Путина выяснилось, что краевые власти и МЧС были проинформированы об аварии и разливе только через два дня после ЧП.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по трем статьям: ст. 254 (порча земли), ст. 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), ст. 250 УК РФ (загрязнение вод).

Ранее "Норильский никель" рассказал о мерах по ликвидации разлива топлива в Норильске. В Росприроднадзоре заявили, что сжигания разлившихся нефтепродуктов не будет.