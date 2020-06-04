Известный блогер-гей Ксавье Маскл пожелал Навальному продолжать идти собственным «голубым» путем

Сегодня, 4 июня, свой день рождения празднует основатель «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный. Ему исполнилось 44 года, и в этот день многие оппозиционные политики и медийные личности желают ему здоровья, добра и всяческих успехов.

Одним из первых Навального поздравил популярный за границей блогер-гомосексуалист, бодибилдер и порно актер Ксавье Маскл (Xavier Muscle), записав добродушное и открытое видеообращение.

Маскл, как истинный представитель ЛГБТ-сообщества, без стеснения пожелал Алексею, чтобы сбылись все его гомосексуальные мечты, а также посоветовал не сдаваться и, несмотря ни на что, продолжать идти своим собственным «голубым» путем.

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