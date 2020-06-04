09 Сентября 2020
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лес, деревья (2018) | Фото:Накануне.RU

Счетная палата выступила против передачи лесного хозяйства на федеральный уровень

По итогам проверки, проведенной Счетной палатой (СП) по поручению президента РФ Владимира Путина относительного лесного хозяйства, выявлена масса недостатков. Однако СП выступила резко против передачи ведения лесами на федеральный уровень. Об этом говорится в отчете СП.
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Отмечается, что по 84% площади лесного фонда страны данные устарели более чем на 10 лет, а в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах процент неактуальных данных еще выше. Одна из причин запущенности дел в лесном хозяйстве - неразбериха в финансировании.

На этом основании СП выступила против передачи на федеральный уровень полномочий без решения системных проблем в области планирования и проведения работ по лесоустройству. Будто бы это может лечь тяжким бременем на федеральный бюджет. Вместо этого предлагается принять ряд мер для повышения эффективности расходования бюджетных средств.

Рослесхоз подготовил проект федерального закона, который наряду с планируемой передачей полномочий учитывает также и замечания СП. Как заявила замруководителя Федерального агентства лесного хозяйства Анастасия Винокурова, проект закона внесен в Правительство, и в нем определен единый федеральный план лесоустроительных работ, определены зоны приоритетных использований лесов.

Именно против этого и выступила СП, которая "предостерегает Правительство" от управления лесами на федеральном уровне. При этом в прошлом году СП признавала, что "децентрализация полномочий привела к снижению эффективности единой системы управления и контроля за лесами".

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Счетная палата выступила против передачи лесного хозяйства на федеральный уровень

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Теги: счетная палата, леса, лесное хозяйство



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