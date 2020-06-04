09 Сентября 2020
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Общество В России
Конституция (2020) | Фото: primorsky.ru, Александр Сафронов

Только 18% россиян готовы проголосовать за пакет поправок к Конституции

Осведомленность о поправках к Конституции за три месяца выросла незначительно, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Так, в конце февраля с поправками подробно ознакомились 22% россиян, на сегодняшний день - 30%. Еще 35% что-то слышали о планируемых изменениях в главном документе страны.

В голосовании по поправкам к Конституции собирается участвовать 45% россиян, каждый четвертый не пойдет на выборы, 3 из 10 еще не решили.

За пакет поправок готовы проголосовать только 18% россиян, 42% - против, 28% пока не решили.

Отмечается, что число сторонников поправок за месяц не изменилось: 17% в конце апреля и 18% сейчас.

Самая активная и осведомленная электоральная группа - россияне старше 45 лет: среди них больше всего тех, кто планирует идти на голосование (54%), подробно изучивших поправки к Конституции (42%). Поддерживающих пакет поправок среди них также больше всего (23%).

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Только 18% россиян готовы проголосовать за пакет поправок к Конституции

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Теги: конституция, голосование, поправки к конституции



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Ранее 08.06.2020 01:30 Мск На сайте голосования по Конституции не обнулили сроки Путина

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