Путин велел Минобороны незамедлительно развернуть госпиталь в Забайкалье

Владимир Путин на совещании с советом безопасности в четверг, 4 июня, распорядился "незамедлительно приступить к развертыванию на территории Забайкальского края госпиталя для борьбы с коронавирусом". Глава государства отметил, что в регионе наблюдается рост заболевших COVID-19. "Динамика там пока сложная. Надо помочь региону. Мы уже несколько раз применяли силы Минобороны для борьбы с коронавирусом", - отметил президент.

Он напомнил, что оборонное ведомство оперативно возвело по стране 16 многофункциональных медцентров, а также несколько стационарных и мобильных госпиталей в регионах с наиболее сложной ситуацией, например, в Дагестане.

В Забайкальском крае выявлено 1257 случаев коронавируса, вылечились 708 человек, 24 человека умерли.