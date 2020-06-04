09 Сентября 2020
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медики, анализ, коронавирус, маски, медицинские работники, лаборатория, медицина (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Путин велел Минобороны незамедлительно развернуть госпиталь в Забайкалье

Владимир Путин на совещании с советом безопасности в четверг, 4 июня, распорядился "незамедлительно приступить к развертыванию на территории Забайкальского края госпиталя для борьбы с коронавирусом". Глава государства отметил, что в регионе наблюдается рост заболевших COVID-19. "Динамика там пока сложная. Надо помочь региону. Мы уже несколько раз применяли силы Минобороны для борьбы с коронавирусом", - отметил президент.

Он напомнил, что оборонное ведомство оперативно возвело по стране 16 многофункциональных медцентров, а также несколько стационарных и мобильных госпиталей в регионах с наиболее сложной ситуацией, например, в Дагестане.

В Забайкальском крае выявлено 1257 случаев коронавируса, вылечились 708 человек, 24 человека умерли.

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Путин велел Минобороны незамедлительно развернуть госпиталь в Забайкалье

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Теги: минобороны, мобильный госпиталь, забайкалье



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