Дуров поддержал законопроект о "разблокировке" Telegram, которым пользуются 30 миллионов россиян

Создатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором поддержал законопроект депутатов Госдумы Федота Тумусова и Дмитрия Ионина. Они предложили снять блокировку с мессенджера, учитывая, что россияне, в том числе и официальные ведомства, его используют. Законопроект, правда, не поддержало правительство, тем не менее, парламентарии все равно собираются его попробовать провести через Госдуму.

"Приветствую эту инициативу. Разблокировка позволила бы тридцати миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис. Кроме того, она могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны", - пишет Дуров.

Он указывает, что за два года, что длится "блокировка", администрация мессенджера научилась бороться с экстремизмом и терроризмом. "Были усовершенствованы методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды, и теперь командой Telegram пресекаются десятки тысяч попыток распространить публичные призывы к насилию и террору ежемесячно. При полном сохранении тайны переписки в рамках политики конфиденциальности Telegram были разработаны механизмы, которые позволяют предотвращать террористические акты по всему миру", - говорит IT-предприниматель.

Дуров считает, что "борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга".