В ЛНР отменен режим полной боевой готовности

Глава ЛНР Леонид Пасечник отменил режим полной боевой готовности Народной милиции республики. Об этом он сделал специальное заявление.

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Напомним, силы ЛНР были приведены в состояние полной боевой готовности 20 мая в связи с усилением обстрелов украинскими боевиками территории ЛНР.

Как отметил Пасечник, Украина выполнила требования и прекратила обстрелы. Уже почти неделю соблюдается режим тишины. Но в случае нового витка агрессии режим полной боевой готовности будет возобновлен, а Украина получит адекватный ответ.

За две недели ответа республик на агрессивные действия украинских войск те потеряли несколько десятков боевиков убитыми и еще больше ранеными.

Сейчас Народная милиция ЛНР переведена в состояние постоянной боевой готовности. В ДНР полная боевая готовность пока сохраняется.