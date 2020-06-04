Как стать миллиардером: спикер Мосгордумы попытался объяснить огромный рост доходов

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников попытался обосновать огромные доходы, обозначенные в его свежей декларации (отражает ситуацию за 2019 год), в эфире "Эха Москвы".

Ранее стало известно, что доходы Шапошникова за 2019 год составили 1,9 млрд руб. При этом в 2018 году и до этого в декларациях указывались куда более скромные суммы – максимум несколько десятков миллионов. Также выяснилось, что в 2018 году Шапошников внес в уставной капитал некой фирмы 870 млн руб.

Появление миллиардов спикер объяснил продажей акций компании "Северянин". Владение акциями Шапошников, якобы, указывал в закрытой части декларации, доступ к которой имеет комиссия Мосгордумы из депутатов всех фракций и объединений. Спикер сообщил, что возможно проведение проверки его декларации этой комиссией. На время проверки он не собирается складывать с себя полномочия, потому что "уверен в достоверности своей декларации".

Шапошников заявил, что сделка по продаже акций началась в 2018 году, поэтому он уже мог на тот момент позволить себе внести в уставной капитал другой компании 870 млн руб., но закончилась в 2019-м, поэтому и отчитался он о появлении 1,9 млрд руб. только сейчас.

Ведущий указал на тот факт, что несколько лет назад миноритарный акционер "Северянина" получил за небольшой пакет акций совсем скромную сумму. Из нее можно сделать расчет, согласно которому стоимость пакета Шапошникова должна была бы быть в десять раз меньше задекларированных 1,9 млрд. Спикер МГД ответил, что "собирание" капитала добавляет стоимости активу – крупный пакет становится гораздо привлекательнее и, соответственно, дороже.

Впрочем, Шапошников говорит, что лишь теоретизирует, поскольку с 2015 года фактически самоустранился от управления бизнесом и занимался партийной работой (является членом "Единой России"). Депутат нахваливал финансовых консультантов, которым удалось так дорого продать его акции. К ним же он переадресовал вопрос о том, почему участки земли, принадлежавшие "Северянину", резко подорожали. Шапошников заявил, что как глава городской думы был не в курсе планов по застройке этих участков (и, как следствие, увеличения их в цене).