В Кремле прокомментировали заявление "Норникеля" о своевременном оповещении о ЧП

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с задержкой информирования о ЧП с разливом нефтепродуктов в Норильске.

Президент Владимир Путин обратил внимание на расхождение о том моменте, когда поступила информация, которую он получил по линии официальных ведомств, пояснили в Кремле.

"Была информация, которая поступила в том числе и на совещании, а также от МЧС. Были заявления, сделанные менеджментом компании. Они расходятся в информации", - сказал Песков.

Именно эти расхождения стали причиной, по которой глава государства дал поручения разобраться в ситуации соответствующим органам, передает РБК.

ЧП произошло 29 мая. Накануне на совещании у президента выяснилось, что краевые власти и МЧС были проинформированы об аварии и разливе только через два дня после ЧП.

Глава Красноярского края Александр Усс сообщил, что персонал пытался справиться с ситуацией своими силами и не сообщил в администрацию региона и в МЧС. Реальная картина прояснилась только после того, как информация попала в соцсети, заявил губернатор. "Норникель" это опроверг.

В связи с разливом дизеля объявлен режим ЧС федерального масштаба. Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что разгерметизация произошла из-за проседания свай резервуара.