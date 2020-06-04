На Среднем Урале замглавы администрации города стал фигурантом дела о крупной взятке

На Среднем Урале возбуждено уголовное дело против заместителя главы администрации Тугулымского городского округа. Его подозревают в коррупционном преступлении.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, летом 2015 года чиновник лично получил взятку в виде имущества в крупном размере от представителя коммерческой структуры. По версии СКР, за это он должен был оказать содействие в оплате данному юридическому лицу фактически невыполненных работ по строительству муниципального объекта.

Ситуацию прокомментировал руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых.

"Выявили и изобличили чиновника, о котором идет речь, сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области. Собранные по данному факту материалы органы внутренних дел передали для рассмотрения нашим коллегам в региональный СКР. Фактура оказалась достаточно веской, и криминальная история закончилась возбуждением уголовного дела", - рассказал Накануне.RU полковник Горелых.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводится сбор доказательств.

Стоит отметить, что в апреле этого года под арест был отправлен глава Тугулымского городского округа Сергей Селиванов. Против него также возбуждено дело о получении взяток в особо крупном размере.